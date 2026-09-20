Mladi turista pada sa jahte na obalu na Ibici

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Snimak sa Ibice na kojem se vidi mladi škotski turista kako izvodi izuzetno opasan potez na jahti postao je viralan na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi kako pokušava da pređe sa usidrenog plovila na obalu koristeći dasku za ulazak koja nije bila pričvršćena. U jednom trenutku, daska mu isklizne ispod nogu; on snažno udara licem o ivicu keja i pada pravo u more.

Incident se dogodio u San Antoniju, jednom od najpoznatijih turističkih mesta na Ibici.

U trenutku nesreće, mladić – po imenu Luis – nalazio se na palubi jahte, dok su njegovi prijatelji posmatrali pokušaj prelaska na obalu. Čim je izgubio ravnotežu i udario glavom, požurili su da mu pomognu i izvuku ga iz vode.

S obzirom na silinu pada, u početku je delovalo da bi mogao biti ozbiljno povređen. Ipak, nakon što je izvučen iz mora, Luis je delovao ošamućeno, ali je, prema dostupnim informacijama, prošao bez ozbiljnih posledica.

Te iste večeri otišao je u noćni klub.

Snimak je privukao pažnju fitnes influensera Levija Pedra, koji je uspeo da stupi u kontakt sa mladićem kako bi proverio kako se oseća nakon nesreće.

„Pokušao sam da mu kažem da stane, ali me nije poslušao”, rekao je Pedro.

Tu se, međutim, njihov susret nije završio. Nedugo zatim, influenser je pronašao Luisa u noćnom klubu u San Antoniju, gde je mladi Škot nastavio provod kao da se dramatičan pad od samo nekoliko sati ranije nikada nije dogodio.

Jedini vidljivi trag nesreće bila je mala posekotina ispod brade.

„Dobro sam, brate – samo mala posekotina”, rekao je Luis uz osmeh.

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