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1971. godine, 24 studenta učestvovala su u dvonedeljnom psihološkom eksperimentu na Univerzitetu Stanford, u ozloglašenom "Stanfordskom zatvorskom eksperimentu".

Eksperiment je izazvao velike kontroverze i prekinut je nakon manje od nedelju dana, a sada se oko njega ponovo podiže prašina, jer je Netfliks naručio seriju zasnovanu na ovom eksperimentu!

Striming platforma će sada "rekonstruisati eksperiment", a u njemu će učestvovati 30 ljudi.

U seriji bez unapred napisanog scenarija, učesnici će nasumično biti podeljeni u uloge čuvara ili zatvorenika i ući će u pravi zatvor. Serija će imati šest epizoda i biće emitovana narednog meseca.

Slično cilju Stanfordskog zatvorskog eksperimenta, Netfliksova nova emisija istraživaće da li će se ljudi prilagoditi ulogama koje su im dodeljene ili će ih moć iskvariti kako budu dobijali sve veću kontrolu.

Šta je Stanfordski zatvorski eksperiment?

Originalni eksperiment, sproveden na kampusu Univerziteta Stanford, predvodio je Filip Zimbardo i izazvao je brojne etičke dileme.

Grupa je bila podeljena na dva dela, a učesnici, koji su pronađeni putem novinskog oglasa u kojem je nuđena naknada od 15 američkih dolara dnevno, nasumično su dobijali uloge zatvorenika ili zatvorskih čuvara. Čuvarima je bilo naloženo da spreče zatvorenike da pobegnu.

Međutim, kako je vreme prolazilo, čuvari su počeli da zlostavljaju zatvorenike i podvrgavaju ih zaista nehumanom postupanju.

Jedan od tadašnjih "zatvorenika" je u dokumentarcu National geographic-a otrkio da su im "čuvari" jednog dana naredili da se skinu goli, a potom ih vezivali lancima za ruke i noge.

Eksperiment je na kraju prekinut već posle šest dana, umesto prvobitno planirane dve nedelje, a Zimbardo je izjavio da je istraživanje pokazalo kako "obični studenti mogu da učine užasne stvari.

Zato što je i sam eksperiment bio veoma kontroverzan, Netflixova najava serije "The New Stanford Prison Experiment" izazvala je popriličnu pažnju i podigla mnoge obrve.

Stanfordski eksperiment na Netfliksu Foto: YouTube/screenshot/National Geographic

Kako će izgledati "The New Stanford Prison Experiment"?

Kako je prvobitno objavio Varajeti, zvanični opis serije glasi:

"Trideset dobrovoljnih učesnika ulazi u pravi zatvor i nasumično dobija ulogu čuvara ili zatvorenika. Nađu se u sistemu moći, hijerarhije i kontrole, gde će otkriti da li se obični ljudi neizbežno prilagođavaju ulogama koje su im dodeljene ili empatija, moral i individualnost mogu da se odupru silama koje ih guraju u suprotnom smeru.

Kako pritisak raste, a ravnoteža moći počinje da se menja, centralno pitanje postaje sve važnije: da li moć kvari čoveka?"

Izvršna producentkinja Džejn Lipsic rekla je da ju je ovaj eksperiment oduvek fascinirao, dodajući:

Netfliks Foto: Alexander Heinl / AFP / Profimedia

"Uprkos ozbiljnim etičkim nedostacima, postavio je fundamentalno pitanje koje danas deluje još relevantnije: kako moć utiče na etičke odluke? Prilika da osmislimo novu verziju ovog društvenog eksperimenta bila je jedno od najintenzivnijih, najuzbudljivijih — i definitivno najnapetijih iskustava koje smo ikada imali. Netflix je oduvek bio izuzetna podrška ambicioznim projektima koji preuzimaju rizik, pomeraju granice i pričaju zahtevne priče, tako da smo bili izuzetno zahvalni što su nam partneri na ovom projektu".

Njen entuzijazam ne dele na Internetu. Jedan korisnik je na mreži X napisao:

"Stanfordski zatvorski eksperiment jedan je od najozloglašenijih primera neetičkog psihološkog istraživanja, a Netflix zaključi da je logičan korak da ga obnovi zbog zabave. OK".

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