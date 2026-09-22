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"Kada smo Aron i ja razmenili bračne zavete u septembru 2006. godine, mislila sam da će naša budućnost podrazumevati monogamiju i decu", ispričala je Rejčel Meir (42) sa Floride, koja danas živi u tročlanoj poliamornoj zajednici sa svojim suprugom i još jednom ženom.

Iako zakon ne prepoznaje ovakve brakove, organizovali su simbolično venčanje, a prema njenim rečima, njihov odnos po svemu funkcioniše kao pravi brak.

Pogledajte u galeriji fotografije ovog para:

1/7 Vidi galeriju Rejčel Meir u braku je sa muškarcem i ženom Foto: mediadrumworld.com / @triadandtr / Media Drum World / Profimedia

"Uživamo u zdravom i ispunjavajućem seksualnom životu, ako dvoje od nas želi intimnost, a treća osoba je tu, to je otvoren poziv i niko nije isključen", otkrila je Rejčel za britanski mediji The Sun, prisetivši se trenutka kada su ona i njen muž zaprosili Kejsi (32).

"Uzbuđeno posmatrajući kako moja devojka Kejsi rešava poslednju zagonetku, zadržala sam dah čekajući da otvori fioku i otkrije dijamantski prsten koji sam sakrila. Bio je 5. jun 2022. godine", navela je ona, objašnjavajući da je to bio nesvakidašnji potez.

"Dok je ona bila na putu da pronađe dijamantski prsten, ja sam kleknula iza nje. Ali to nije bila obična veridba. Pored mene, takođe na kolenima, bio je moj muž Aron (42), sa kojim sam u braku 16 godina. Kejsi je takođe bila njegova devojka, a prsten smo zajedno izabrali. Od trenutka kada smo je upoznali u avgustu 2019. godine, živimo u zajednici poznatoj kao 'etička trijada', u kojoj su tri osobe u ravnopravnoj romantičnoj vezi".

Rejčel Meir u braku je sa muškarcem i ženom Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Od svingeraja do veze

Rejčel je Arona upoznala tokom studija, a pre braka su bili u vezi pet godina.

"Prilično rano sam shvatila da sam biseksualna i od samog početka sam bila otvorena prema Aronu u vezi sa tim da mi se dopadaju druge žene, ali je u početku to bila samo fantazija. Nakon venčanja, više smo bili posvećeni karijeri nego zasnivanju porodice i imali smo otvoren stav prema eksperimentisanju sa drugim partnerima, pa smo isprobali 'svinging' (razmenu partnera). Aron je heteroseksualac, ali je podržavao moju želju da upoznajem žene. U početku je bilo zabavno, ali smo nakon 10 godina počeli da žudimo za dubljom povezanošću", objasnila je Rejčel.

Kao savetnica za veze sa diplomom psihologije, počela je da proučava koncept etičke nemonogamije i poliamorije.

"Zatim sam, u januaru 2019. godine, o svemu tome razgovarala sa Aronom. Tog leta smo osetili da smo spremni da napravimo korak dalje, pa sam napravila profil na aplikaciji za upoznavanje 'Bambl'", dodala je ona. Na aplikaciji je od prvog dana bila iskrena da u dogovoru sa mužem traži ženu za zajedničku vezu.

Susret koji je promenio sve

"Nakon dopisivanja sa nekoliko ljudi, menadžerka za obuku klijenata u jednoj softverskoj kompaniji Kejsi bila je prva žena sa kojom smo odlučili da se sastanemo", istakla je Rejčel.

Dok je ona imala tremu pri susretu, Aron je opušteno razgovarao o sportu. Kada je skinula naočare i pogledala Kejsi u oči, uvidela je da je to to.

"Bila je to ljubav na prvi pogled. Bacivši pogled na Arona, znala sam da i on oseća tu hemiju. Nakon što smo cele večeri razgovarali, bilo je jasno da se sviđamo jedni drugima, pa smo počeli da se zabavljamo. Vrlo brzo smo shvatili da smo na istoj talasnoj dužini – željni zabave i bez namere da imamo decu. Osećala sam posebnu povezanost sa Kejsi, dok je Aron govorio da ona, kao žena koja obožava sport i vešta u majstorisanju, a istovremeno voli šminku i romantične komedije, u našu vezu unosi najbolje iz oba sveta", opisala je Rejčel.

Nerazumevanje okoline

Ubrzo su se preselili u Kejsinu kuću u Koloradu i otpočeli zajednički život. Nije sve teklo glatko u odnosu sa rodbinom.

"Kada smo saopštili vesti svojim bližnjima, mnogima je u početku bilo teško da to prihvate. Moja porodica je mislila da je Aron u toj vezi zbog mlađe žene, Aronova porodica je smatrala da ja jednostavno želim istopolni odnos, dok je Kejsina porodica mislila da je mi iskorišćavamo. Znali smo da im je svima potrebno vreme da shvate da smo se nas troje međusobno zaljubili", ispričala je Rejčel.

Bilo je potrebno oko godinu dana da počnu potpuno otvoreno da govore o svojoj dinamici u javnosti i na društvenim mrežama. Organizovali su vreme tako da imaju zajedničke izlaske, ali i trenutke u parovima.

"To je kao da imamo četiri različite veze: Aron i ja, Kejsi i ja, Aron i Kejsi, kao i vezu nas troje zajedno. Ljubomore ima relativno malo, ali smo na početku svi imali svoje strahove. Kejsi je ulazila u našu vezu sa istorijom dugom 20 godina, Aron se suočio sa snažnom hemijom između Kejsi i mene, a ja sam brinula da ću izgubiti dinamiku koju sam imala sa Aronom. Ipak, redovno smo razgovarali i trudili se da razumemo izvor nesigurnosti svakog od nas", objasnila je.

Simbolični zaveti

Od 2021. godine žive u gradu Galfport na Floridi. Često privlače pažnju prolaznika i osoblja u hotelima kada putuju zajedno.

"Ljudi su fascinirani našim rasporedom spavanja i pitaju: 'Da li svi spavate zajedno?', a odgovor je: 'Da!' Imamo krevet 'king-sajz' dimenzija i smenjujemo se u tome ko spava u sredini", poručila je Rejčel.

Kako zakon ne dozvoljava poligamne brakove, u novembru 2023. godine organizovali su ceremoniju posvećenosti u Meksiku, uz prisustvo porodice i prijatelja koji su ih u međuvremenu podržali. Obe žene su nosile bele venčanice, dok je partner bio u ležernijem izdanju, a svoj posebni dan proslavili su plesom uz pesmu "Time after time". Rejčel danas radi kao savetnica specijalizovana za etičku nemonogamiju i pomaže parovima da razumeju ove odnose.

"Pomažem ljudima da shvate zašto ih to zanima i da se uvere da to rade iz pravih razloga. Parovi ne bi trebalo da pokušavaju da reše neki problem tim putem, a svi učesnici moraju da daju svoj entuzijastičan pristanak. Etička nemonogamija nije za svakoga, ali u našoj vezi više ljudi znači više ljubavi", zaključila je ona.

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