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Neobičan incident se dogodio u poljskom gradu Zakličinu, a kada je 78-godišnja žena pokušala da izađe sa parkinga nadomak centralnog trga.

Tokom manevra, međutim,automobilom je udarila u metalni stub. Potom je iznenada počela da vozi unazad i tom prilikom oštetila više parkiranih četvorotočkaša.

Policija vodi istragu
Na mesto događaja ubrzo je stigla policija, koja je pokrenula postupak kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo, prenosi Polsat News.

Portparolka policije, Joana Dihton, navodi da nadležni preduzimaju radnje kako bi precizno utvrdili tok događaja i sve okolnosti incidenta.

Snimak privukao pažnju
Policija, između ostalog, pokušava da utvrdi zbog čega je automobil, nakon udara u metalni stub, počeo da se kreće unazad, oštetivši čak šest automobila.

Snimak iz Zakličina ubrzo je privukao pažnju javnosti i medija. Proširio se društvenim mrežama i zaintrigirao ljude zbog neobičnog niza događaja tokom naizgled jednostavnog izlaza sa parkinga.

(Kurir.rs/Telegraf)

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