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Kada se posle izvesnog vremena vratite u vikendicu, poslednje što očekujete jeste da vas u kupatilu sačeka izgrizena WC daska, neobičan trag u šolji i potpuna misterija ko je uopšte mogao da napravi takvu štetu. Upravo to dogodilo se Ani Ljubisavljević, autorki digitalnog sadržaja koja je svoj neobični susret sa „nevidljivim stanarom“ podelila sa pratiocima na Instagramu.

Ana je po povratku odmah primetila da nešto nije u redu. Na WC dasci videle su se jasne ogrebotine i tragovi grickanja, ali u kući nije bilo nikoga ko bi mogao da bude odgovoran za njih.

Foto: instagram/ariesanah

- Pojeo je WC dasku! Posle puhova i insekata dobili smo misterioznog napadača na WC dasku. Znači, ovo više nije vikendica, ovo postaje zoološki vrt - rekla je kroz smeh u snimku koji je objavila na profilu „ariesanah“.

Prizor sam po sebi bio je dovoljno neobičan, ali priča je postala još čudnija kada je objasnila kako ostavljaju vikendicu svaki put kada odlaze.

Naime, WC dasku spuštaju, a preko nje stavljaju bocu od pet litara vode kako bi sve ostalo zatvoreno i na mestu. Kada su se ovog puta vratili, boca je i dalje stajala tamo gde su je ostavili. Ipak, ispod nje ih je čekao sasvim drugačiji prizor.

Foto: instagram/ariesanah

- A mi bukvalno svaki put kada odlazimo spustimo dasku, stavimo bocu od pet litara vode preko nje, zatvorimo kuću i odemo. I kada smo došli, zatekli smo neki mali, čudni izmet u WC-u, ali boca od pet litara vode i dalje je bila na dasci. I pazite sad ovo. Prevrnuli smo celu kuću, usisali, očistili, pomerili nameštaj, pregledali svaki kutak i nigde nikoga. Životinja kao da je ušla, pojela dasku i nestala - ispričala je Ana.

Upravo je taj detalj najviše zbunio i nju i njene pratioce. Ako je životinja zaista uspela da uđe, ostalo je pitanje kako je prošla neprimećeno, gde se sakrila i kako je zatim nestala bez ikakvog drugog traga.

Kao da „napad“ na WC dasku nije bio dovoljan, po povratku ih je sačekao i novi problem.

U kući su imali vodu u kuhinji i vodokotliću, ali ne i za tuširanje, zbog čega je Ana čitavu situaciju pretvorila u još jednu šalu.

Foto: instagram/ariesanah

- Imamo vodu za posuđe, imamo vodu u vodokotliću, ali za tuširanje nemamo. I moje pitanje je sledeće: ne šta da radimo, nego da ja zovem sveštenika posle svih ovih misterija u kući? - našalila se ona.

Pratioci brzo pronašli „krivca“

Video je ubrzo pokrenuo lavinu komentara, a pratioci su počeli da nude sopstvene teorije. Iako je bilo različitih ideja, jedna se ponavljala gotovo bez prestanka - pacov.

Neki su podelili i sopstvena neprijatna iskustva sa glodarima koji su kroz odvode i kanalizaciju uspevali da uđu u kupatila.

- Pacov iz kanalizacije... Meni je iz slivnika izleteo dok sam bila na WC šolji i protrčao i nazad se vratio. Tako je tri puta - napisala je jedna korisnica.

Foto: instagram/ariesanah

Druga je bila još sigurnija u svoju procenu.

- Ne bih te plašila, ali pacov 99,99 odsto.

Bilo je i duhovitijih objašnjenja.

- Pacov. Ušao kroz odvod, video da mu se ne isplati da oglođe dasku pa izašao odakle je došao - našalio se jedan korisnik.

Video: Ogroman pacov na ulici