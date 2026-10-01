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Nesvakidašnji video-snimak nastao u Amsterdamu podigao je ogromnu prašinu na društvenim mrežama, sakupivši više od milion pregleda za kratko vreme. Prizor prikazuje plesačicu koja nad kovčezima preminulog bračnog para izvodi akrobatsku tačku na šipci, dok u pozadini svira čuvena numera "The show must go on" kultne grupe Queen.

Iza ove neobične sahrane stoji priča o nekadašnjim vlasnicima jednog ugostiteljskog objekta u čuvenoj "Ulici crvenih fenjera". Iako je suprug preminuo još davne 1993. godine, porodica je odlučila da sačeka i organizuje zajednički ispraćaj tek nakon što je nedavno preminula i njegova supruga.

Iznenađujući zahtev naslednika

Predstavnik pogrebnog preduzeća, Lede Hurn, istakao je da se uvek trudi da oproštaji budu specifični i upečatljivi, ali ga je neobična želja dece preminulog para ipak zatekla:

"Kada sam ih nežno pitao da li nešto iz životnog dela njihovih roditelja može da bude predstavljeno na sahrani, oklevali su. Ali, nekoliko dana kasnije dobio sam poziv da su odlučili da angažuju striptizetu za ples oko šipke", ispričao je on za RTL.

Tako je plava plesačica u crnom kostimu izvodila zahteve akrobatske pokrete i okrete tik iznad odra i slika preminulih vlasnika kluba. Ovaj potez potpuno je šokirao prisutne rođake i prijatelje koji nisu imali pojma kakvom će programu prisustvovati.

Podeljena mišljenja na mrežama

Reakcije javnosti na internetu bile su izuzetno podeljene - od potpunog neverice i zgražavanja, do oduševljenja i komentara da bi i sami voleli tako specifičan ispraćaj. Usledila je lavina duhovitih opaski i reakcija korisnika: "Predstava mora da se nastavi", "Ako ne možete da mi organizujete ovakvu sahranu, onda je nemojte ni praviti", "Prijatelji, ako ovo čitate, znajte da je to moja poslednja želja", "Bar je u crnini..."

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