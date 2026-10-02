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Jedan odlazak na Oktoberfest dvojicu muškaraca iz Paderborna mogao bi skupo da košta. Posle burne noći u Minhenu, gosti su se vratili u hotel, a ono što se dogodilo u njihovoj sobi prouzrokovalo je štetu procenjenu na oko 200.000 evra.

Zaposlena zatekla pravi haos

Oko 4.45 ujutru u ponedeljak telefon je zazvonio u hotelu Brack. Vlasnicu hotela, 57-godišnju Manuelu Holcer pozvala je potpuno uznemirena zaposlena.

„Svuda je potop, voda kaplje sa plafona“, rekla je radnica. Osim toga, nestalo je struje, a u sali za doručak na plafonu su se već pojavile velike braon fleke od vode.

Uzrok haosa ubrzo je pronađen u sobi 233, na drugom spratu hotela.

Oktoberfest svake godine privuče na hiljade posetilaca Foto: Shutterstock

Povraćanje zapušilo odvod, voda nastavila da teče

Prema rekonstrukciji vlasnice hotela, dvojica gostiju iz Paderborna vratila su se u hotel nakon provoda na Oktoberfestu. Jednom od njih pozlilo je i povratio je u tuš-kabini.

Međutim, nakon toga je, kako navodi Holcer, puštena voda iako je povraćanje već zapušilo odvod.

Voda je potom oko osam sati nesmetano tekla iz kupatila, dok su dvojica muškaraca spavala.

U međuvremenu je voda prodrla u hodnik sa stepenicama, veliki deo prvog sprata, a zatim stigla sve do prostorije u prizemlju u kojoj se služi doručak.

Na prvom spratu tapete su već počele da se odlepljuju, dok je voda kapala iz lampi i električnih utičnica, fotografije pogledajte OVDE.

Gosti prespavali celu dramu

Vlasnica hotela stigla je u zgradu oko 7 sati ujutru.

„Prvo sam u toj sobi isključila tuš. Voda je bila nekoliko centimetara duboka, moralo je da se gazi kroz nju“, ispričala je Holcer.

Ipak, dvojica gostiju u tom trenutku nisu ni slutila šta se događa. Obojica su, potpuno omamljena od alkohola, čvrsto spavala.

„Spavali su dubokim snom i uopšte nisu primetili da sam tamo. Morala sam prvo da ih probudim“, rekla je vlasnica.

Ilustracija Foto: ANNA SZILAGYI/EPA

Istorijski hotel sada mora da se suši

Hotel u Minhenu izgrađen je još 1889. godine, a u njemu se nalazi veliki broj drvenih podova. Zbog toga je istorijska zgrada sada bukvalno natopljena vodom. Pred hotelom je ogroman posao – tepisi moraju da se uklone, biće postavljeni uređaji za isušivanje, a veliki delovi objekta moraju temeljno da se osuše.

Šteta se procenjuje na 200.000 evra

Vlasnica hotela procenjuje da će sanacija koštati oko 200.000 evra. Za sada nije poznato da li će osiguranje pokriti štetu.

„Na kraju krajeva, nije reč o pucanju vodovodne cevi, već o gruboj nepažnji“, istakla je Holcer.

Kako bi zaštitila hotel i potraživanje za nastalu štetu, vlasnica je od dvojice mamurnih gostiju zatražila da napismeno potvrde da preuzimaju odgovornost za pričinjenu štetu.

(Kurir.rs/Bild)