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Dan i Leksi jedan su od najpoznatijih svingerskih parova na internetu. Vode izuzetno popularan podkast posvećenu edukaciji i razbijanju tabua o nemonogamiji. Njihova priča počela je kao prilično klasičan, tradicionalan odnos. Pre ulaska u svingerski život bili su u braku nekoliko godina.

Sve je počelo od iskrenog razgovora o fantazijama. Dan je priznao da ga privlači ideja da vidi svoju suprugu sa drugim muškarcem, dok je Leksi u početku bila suzdržana, plašeći se da bi to moglo da ugrozi njihovu vezu.

Započeli su istraživanja svingerskog načina života laganim koracima. Prvo su se posvetili odlascima u svingerske klubove gde su u početku bili samo posmatrači, zatim praktikovali dodire sa drugim parovima, pa tek nakon više meseci razgovora prešli na potpunu intimu. Kako sami ističu, prelomna tačka bila je spoznaja da istraživanje sa drugima ne smanjuje ljubav koju imaju jedno prema drugom, već da im podiže nivo adrenalina i bliskosti.

Foto: Instagram

Pravilo "Stop bez objašnjenja":

Uveli su strogo pravilo da ako bilo ko od njih dvoje u bilo kom trenutku (pre, tokom ili posle susreta) oseti neprijatnost, izgovori ugovorenu reč i akcija se prekida iste sekunde bez ljutnje ili prebacivanja.

Borba sa ljubomorom:

Dan često objašnjava da ljubomora nikada ne nestaje 100 odsto, ali se menja odnos prema njoj. Umesto reakcije besom, naučili su da pitaju partnera: "Koja se nesigurnost u meni upravo probudila i kako da je zajedno rešimo?"

Osnovna pravila za početnike koje su naglasili



Pravilo iste prostorije: Na samom početku, sve aktivnosti se moraju odvijati u istoj prostoriji gde su oba partnera prisutna. Odlazak u odvojene sobe sa drugim ljudima je strogo zabranjen dok par ne stekne potpunu sigurnost.

Par definiše "stepenice" koje postepeno prelazi: Odlazak u svingerski klub ili na žurku samo u svojstvu posmatrača. Flert, poljupci i dodiri sa drugima bez seksualnog odnosa. Potpuni intimni odnos sa drugim partnerima.

Sigurnosna reč: Partneri dogovaraju unapred definisanu sigurnosnu reč. Ako bilo ko od njih izgovori tu reč tokom večeri ili susreta, sve aktivnosti se odmah prekidaju bez objašnjavanja, rasprava ili pritiska na licu mesta.

Nema "sledećeg koraka" pod dejstvom alkohola: Odluke o prelasku na novi nivo intime ili kršenju prethodnih dogovora nikada se ne donose tokom večeri pod uticajem alkohola.

Pravilo 24 sata za analizu: O iskustvu, utiscima i eventualnoj ljubomori ne raspravlja se u afektu odmah nakon susreta, već se čeka naredni dan kada se utisci slegnu.