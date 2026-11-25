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Kada je Edgar imao 51 godinu, njegova sadašnja devojka još nije bila rođena. Danas ovaj 77-godišnjak i 26-godišnja Dijana Montano otvoreno govore o svojoj ljubavnoj vezi, ne obazirući se na kritike koje im svakodnevno upućuju korisnici društvenih mreža. Međutim, mnogo veći izazov za mladu Dijanu predstavljalo je suočavanje sa reakcijama sopstvene porodice, koja nije oduševljena njenim izborom partnera.

Kolika je zapravo razlika u godinama između njih najbolje ilustruje fotografija koju je Dijana nedavno objavila na Instagramu. Reč je o Edgarovom portretu iz 1999. godine, nastalom pre njenog rođenja.

Pogledajte u galeriji fotografiju para:

1/5 Vidi galeriju Dijana Montano (26) sa svojim 51 godinu starijim partnerom Edgarom Foto: instagram/dianaxedgar

- Volela bih da smo se ranije upoznali - napisala je uz fotografiju.

Objava je ponovo pokrenula raspravu o njihovoj vezi, a Dijana je u razgovoru za britanski "San" otkrila sa kakvim se komentarima suočavaju otkako su odlučili da svoju romansu podele sa javnošću.

- Nepoznati ljudi nazivaju nas odvratnima ili govore da je naša ljubav nezakonita - ispričala je.

Ipak, tvrdi da uvrede i osude nisu uspele da naruše njihov odnos.

- Mi se tome smejemo - poručila je.

Upoznala ih je njegova bivša partnerka

Njihova ljubavna priča počela je 2023. godine, i to zahvaljujući ženi sa kojom je Edgar ranije izlazio. Zajednička prijateljica upoznala ih je ne sluteći da će se između njih razviti romansa.

Dijana Montano (26) sa svojim 51 godinu starijim partnerom Edgarom Foto: instagram/dianaxedgar

Dijana do tada nije imala iskustva sa znatno starijim muškarcima, niti je razmišljala o tome da bi neko Edgarovih godina mogao da postane njen partner. Međutim, osvojio ju je svojim manirima, izgledom i načinom na koji se ophodio prema njoj.

- Nisam mislila da ću biti u vezi s njim. Ali bio je veoma zgodan, delovao je kao džentlmen i bio je izuzetno pažljiv i pun poštovanja - ispričala je Dijana.

Nakon prvog susreta nastavili su da se dopisuju i provode vreme zajedno, a koliko je njihovo poznanstvo postalo ozbiljno pokazuje i činjenica da su zajedno otputovali na Havaje.

U julu 2024. godine zvanično su započeli vezu, dok su krajem 2025. počeli redovno da objavljuju zajedničke fotografije i snimke na Instagramu i TikToku.

Roditelji nisu mogli da sakriju razočaranje

Iako je Dijana bila sigurna u svoja osećanja, njeni roditelji nisu sa oduševljenjem prihvatili činjenicu da je izabrala muškarca koji je od nje stariji više od pola veka.

Dijana Montano (26) sa svojim 51 godinu starijim partnerom Edgarom Foto: instagram/dianaxedgar

Njihovo nezadovoljstvo, kako je priznala, bilo je očigledno.

- Po izrazu lica moje majke moglo se videti da nije oduševljena. Moj otac reagovao je slično i nije bio naročito srećan - priznala je Dijana.

Ni pojedini drugi članovi porodice nisu podržali njenu odluku. Smatraju da bi vezom sa toliko starijim muškarcem mogla da ugrozi sopstvenu budućnost, ali 26-godišnjakinja ne namerava da zbog njihovog mišljenja odustane od Edgara.

Tvrdi da razlika u godinama ne predstavlja prepreku ni kada je reč o svakodnevnim aktivnostima, putovanjima i zajedničkom provođenju slobodnog vremena.

- On je izuzetno zdrav i u dobroj fizičkoj formi - istakla je.

Spremna je da se uda za njega

Uprkos tome što Edgar ima 77 godina, Dijana sa njim razmišlja i o braku. Zanimljivo je da je upravo njen partner izrazio žaljenje što nije mlađi, verujući da bi u tom slučaju imali drugačije mogućnosti za zajedničku budućnost.

Dijana Montano (26) sa svojim 51 godinu starijim partnerom Edgarom Foto: instagram/dianaxedgar

Međutim, odgovor koji je dobio od svoje devojke bio je nedvosmislen.

- Edgar mi je priznao da bi voleo da je mlađi, kako bih se udala za njega. Rekla sam mu da bih se udala za njega ovakvog kakav je sada - otkrila je.

Za Dijanu, kako tvrdi, godine nisu presudne prilikom izbora životnog saputnika. Mnogo su joj važniji pažnja, poštovanje i odnos koji je izgradila sa Edgarom, a zbog toga je spremna da se suoči čak i sa neodobravanjem najbližih.

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