NEVEROVATNO JE DA NEKI UOPŠTE POSTOJE: Biće vam muka od ovih 8 najbizarnijih fetiša!

Ukusi se razlikuju. Naravno, to važi i kad su seksualne preferencije u pitanju.

Međutim, nekima nije važno mesto na kome će se odvijati seks ili položaj u kome će to raditi. Postoje ljudi koje seksualno uzbuđuju plišane životinje ili pak oni koji vole da piju krv.

1. Fetiš na plišane životinje

Smeta ti ako te za vreme seksa "gleda" tvoj stari plišani medved? Onda nisi plusofil – naime, to su ljudi koje uzbuđuju plišane životnije. A to može biti zaista bolesno – kod nekih to ide toliko daleko da više ne traže ljudsku blizinu.

2. Fetiš na viceve

Svi mi imamo jednog prijatelja koji u svakoj situaciji ima u rukavu neki (prosti) vic. Možda je moriafil? Naime, to znači da je/ga uzbuđuje pričanje prostih viceva.

foto: Profimedia

3. Fetiš na pelene

Autonepiofilija naziv je za ljude koji se seksualno uzbude kad glume dete. Istinski se užive u ulogu deteta, pa njihova seksualna igra uključuje hranjenje, pijenje iz bočice, a i menjanje pelena. Da, znamo, zvuči neverovatno.

4. Fetiš na nameštaj

Fornifilija je naziv za ljude koji žele da se njihov seksualni partner prema njima ponaša kao prema komadu nameštaja. Pri tome glume stolove, naslonjače, pa čak i pepeljaru…

foto: profimedia

5. Fetiš na životinje

Zoomimičari pak vole da glume razne domaće životinje. Igra uloga uključuje sve što mačke ili psi rade po ceo dan – mjauču, maze se i drugo.

6. Fetiš na suze

Dakrifilija je naziv za seksualno uzbuđenje izazvano suzama ili jecanjem. Ko ima taj fetiš, voli da gleda druge kako plaču.

foto: Profimedia

7. Fetiš na krv

Ako ti neko na prvom sastanku spomene hematodipsiju, znaj da je reč o nekome koga/koju pali – krv! Dakle, nije baš zabavno niti smešno. Pijenje krvi radije bismo prepustili filmskim vampirima.

8. Fetiš na amputacije

Još su bizarniji akrotomofili – ljudi koje seksualno privlače osobe s amputiranim udovima. Ali ima i čudnijih, a to su - apotemnofili,odnosno osobe koje bi same sebi amputirale neke udove.

Kurir.rs/Miss7, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir