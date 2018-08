SINE, VOZI PAŽLJIVO I PAZI NA IDIOTE! Jedino je zaboravila da mu kaže da PAZI NA NJU! (VIDEO)

Kao i svaka majka i ova sa snimka je poručila sinu da se pripazi kada seda na motor i naglasila da "pazi na idiote". Onda su se razišli na parkingu, on je zajahao motocikl, a mama je ušla u svoj džip.



Sin je prvi krenuo i samo što je stigao do prvog kružnog toka odjednom ga je neko zveknuo otpozadi. Okrenuo se da vidi koji je to idiot, kad ono - mama.

Kurir

Autor: Kurir