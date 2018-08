NEŠTO JEZIVO MRDA ISPOD POKRIVAČA! Čovek snimio nadrealnu pojavu U SVOM KREVETU! (VIDEO)

Da li verujete u natprirodne pojava ili mislite da su to sve gluposti, to je na vama, ali autor snimka koji je nedavno objavljen na Jutjubu tvrdi da ovde ništa nije lažirano! On je snimio kako se ispod pokrivača na njegovom krevetu nešto miče.

Pomeralo se čas na jednu, čas na drugu stranu, bez ikakvog pravila, a potom je on pljesnuo po izbočini koja se kretala. Na trenutak je sve stalo, a onda se opet pojavilo i počelo da mrda.

"Uveravam vas da ispod nije bilo nikakve životinje, niti cevi ili ventilatora koji su uduvavali vazduh ispod", napisao je autor.

Prosudite sami šta se ovde dešavalo.

(Kurir, Foto: Adria Media TV)

