Parkiranje je, kažu, najteži deo kada učite da vozite kola! Naročito unazad parkiranje.

Ne i za ovog vozača. On ne samo da nema problema da iz cuga parkira auto unazad, nego da to uradi u velikoj brzini! Evo i kako on to radi!

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir