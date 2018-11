PROKLIZAVANJE! PAO, USTAO, KLIZAO, PA OPET PAO! Ni Bambi se nije ovoliko mučio na ledu kao OVAJ TIP! (VIDEO)

Kod nas još nije pošteno zazimilo, pa snega i leda još nema na vidiku. Ipak, u severnijim delovima Zemljine kugle već je hladnoća stegla, pa se stanovnici tih krajeva muče sa okolnostima koje to godišnje doba nosi.



Tako je jedna supruga snimila supruga koji je trebalo da istovari police iz kamioneta i unese ih u kuću. To je, međutim, postala preteška misija jer je sve bilo okovano ledom. Nesrećnik je padao, ustajao, proklizavao čak do puta, pa ponovo pokušavao da završi posao, ali nije išlo.

