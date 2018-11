VOZ JURI, BICIKLISTA GA NE VIDI! Od ovog snimka ježi vam se svaka dlaka na telu! (VIDEO)

Jedan biciklista u Holandiji toliko je žurio, da je jedva čekao da prođe voz, pa da on nastavi svojim putem. To što se rampa nije podigla, njemu nije bilo nimalo čudno, već je lagano krenuo preko šina. Ali, avaj, iz drugog smera približavala se druga kompozicija koju on uopšte nije primetio.

Tek kada mu se voz približio na 15-ak metara video je moćnu mašineriju koja nadire velikom brzinom i koja će ga sigurno udariti. Snažno se odgurnuo nogama i bukvalno "za dlaku" izbegao smrt.

(Kurir.rs/ Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir