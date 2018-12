KAKO JE OVO MOGUĆE?! NAPRAVIO ČUDO SA METALNIM NOVČIĆIMA: Uspelo mu uz pomoć moćne stvarčice! (VIDEO)

Da li je moguće poređati novčiće tako da oni svojim stranicama stoje jedni na drugima? Ili da li je to moguće uraditi sa maticama, tako da se one samo jednom stranicom naslanjaju na susednu i tako formiraju pravu skulpturu?



Reći ćete da je nemoguće, zar ne? I bili biste u pravu, kada ne bi bilo jedne moćne stvarčice. U pitanju je magnet, i to ne bilo kakav, već izuzetno snažan koji privlači i drži predmete u poziciji u kakvoj zaželite.



Uz pomoć njega moguće je napraviti i neverovatne trikove, kao što je onaj da novčići plešu na izokrenutoj čaši (naravno, magnet se nalazi unutar čaše).

