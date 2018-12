Zašto se ovaj navijač Njujork metsa razljutio, toliko da je hteo da polomi pisoar u toaletu, to verovatno samo on zna, ali bio je ubeđen da će ostvariti svoj ludački plan. Zato je i zatražio od drugara da ga snima dok on rastura toalet.

Međutim, već pri prvom skoku se okliznuo i jedino što je uspeo da skrši jeste - sopstvena glava.

(Foto: Printscreen / KurirTV)

