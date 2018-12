ON JE GLUPAN GODINE! Krenuo u pljačku, pravio grešku za greškom, a na kraju TOTALNO ZABRLJAO! Neviđeni blam! (VIDEO)

Da li lopovu sa Floride nije bio dan ili je, ipak, trajno neinteligentan, tek snimak njegovog pokušaja pljačke restorana brze hrane je prava kompilacija teških grešaka.

On je, najpre, krenuo u razbojništvo bez maske, pa su ga kamere odlično snimile iz više uglova. Kada je ušao u radnju i konačno namaknuo masku, tada ispostavilo da on nema nikakvo oružje. Naravno da zaposleni nisu imali nameru da takvom lopovu bilo šta daju, pa je on pokušao da pobegne sa kasom. Ali, avaj, prilikom preskakanja pulta sapleo se i tresnuo na zadnjicu. Pošto je jedan od zaposlenih krenuo ka njemu, shvatio je da je bolje da zbriše, pa makar i praznih šaka.

