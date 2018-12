(+18) DOK MU PUŠ.M JA PLANIRAM ŠTA ĆU DA KUPIM, I NE PRIMETIM KAD ZAVRŠI! Ispovest najpoznatijeg srpskog transvestita: Iskreno o seksu, perverzijama, mušterijama, POLITIČARIMA, Kleopatri, novcu...

Vjeran Miladinović bio je prvi javno deklarisani transvestit na prostorima bivše Jugoslavije i zvezda filmova Želimira Žilnika. U svetu šou biznisa poznat je pod imenom "Merlinka“.

Reditelj Želimir Žilnik bio je očaran njegovim talentom, te je Vjeran 1986. godine zaigrao u dva Žilnikova filma.

Živeo je na Kalemegdanu, u zgradi Narodne opservatorije, a potom Beogradskog planetarijuma i bio njihov nastojnik.

Prema rečima savremenika, bio je dobar čovek, ljudi u kraju su ga simpatisali. Često su ga viđali dok hrani pse lutalice na Kalemegdanu



Ubijen je 22. marta 2003. godine u ulici Grge Andrijanovića, kod Osnovne škole „Zaga Malivuk“ u Krnjači. Najpre je zadavljen, a zatim i zadobio snažne udarce zidarskim čekićem. Njegovo telo je pronađeno mesec dana nakon smrti u poodmakloj fazi raspadanja.



Neposredno pre ubistva Vjeran Miladinović je izjavio da planira da se povuče iz prostitucije.

U jednoj emisiji ona je iznela svoju životnu priču.

O PROSTITUCIJI I CENOVNIKU

Radim u ulici Gavrila Principa. Mi transvestiti smo počeli da se bavimo prostitucijom 1989. u januaru. Tad se oformila grupa od nas 7-8 transvestita. Bili smo u strahu ali se posle mesec i nesto dana shvatili da uopšte nije opasno raditi taj posao. Iako su ljudi primetili da mi nismo prave žene vrlo dobro su nas prihvatili.

Mi smo muškarci i obe imamo muški polni organ koji koristimo za fiziološke svrhe. Za seks ga ne koristim. Nekad sam ga koristila kao muškarac. Spavala sam tada sa ženom, imala sam više tih iskustava. I svako to iskustvo sa ženama mi je bilo odvratnije od onog prethodnog. Jednostavno se nismo našli. Mislim kao polovi. To je seksualna frustracija. I zbog toga sam izabrala muškarce.

A ovo što se bavim prostitucijom to je samo stvar biznisa. Isključivo biznis. Jer da nije tako onda ja ne bih bila u Gavrila Principa, ne bih imala mušterije, već bi se šetala Knez Mihailovom ulicom, i tamo bih birala među onim lepim mladićima i sa njima bih bila iz ljubavi.

foto: Printscreen

Međutim ako to radim za novac onda sam prostituka. Zato što to donosi veliku zaradu. Dvadeset posto želim a 80 odsto zato što donosi veliku zaradu. I nema drugog posla koji donosi toliku zaradu i to čistu zaradu.

Sat vremena košta 100 maraka. Ali zavisi... Sanela je mlađa i lepša i kod nje je 150. Cela noć je kod mene 300 maraka a kod Sanele je 450 maraka.

ZNAJU DA NISAM ŽENSKO ALI IM NE SMETA

Kod mene 99 odsto provale da nisam žena a jedan osto ne provali. Ali mi priđu kao ženi. Ali i kad me provale to ništa ne menja. Ja prihvatam ulogu žene tako da nema problema.

- Kod mene je drugačije. Kod mene većina ne provali da nisam žensko. A uspem nekako da sakrijem svoj polni organ. To je magija, to samo ja znam kako. Desilo se par puta da me provale ali nisam bila odbijena, kaže njena drugarica Sanela.

foto: Printscreen

- Bila im je interesantnija, ubacuje se Merlinka i nastavlja:

Znate žene koriste šminku, garderobu i tako dalje. Kao što vidite bez te šminke i garderobe bila bih mnogo ružnija. A to važi i za žene. Muškarac i u nama i u ženi pada u 90 odsto slučajeva pada na šminku i garderobu. Garderobu nabavljamo po buticima, ne štedimo pare.

Inače kad odemo u inostranstvo tamo ne radimo ovaj posao. Zadovoljne smo ovim tržištem u Beogradu. Moji roditelji znaju čime se bavim. Šta kažu? Ništa ne kažu. Čak sam ih i molila da me gledaju večeras u ovoj emisji. Keva mi se malo bunila i rekla mi - Jao sine nemoj ovo ono.... Ovo moje pojavljivanje u emisji znači samo da ja vredim. Pa makar i u negativnom smislu.

Mislim da čovek ima dve osobine - jedno govori a drugačije misli. Možda neću imati javnu ali možda ću imati i podršku intimne vrste. Inače preko dana nisam ovako obučena jer mi je ovi nekoliko godina bavljenja ovim poslom dozlogrdila ženska garderoba. U muškoj garderobi se osećam komotnije, sigurnije. Jer ova ženska garderoba izaziva neprestani priliv muškaraca koji me pitaju pošto, hoćeš li, hajde da te častim. Kao muškarac imam lični mir.

O MUŠTERIJAMA

Ovo je moj stil života i moram vam reći da prostitucija nije naporna ako čovek ume da dozira. Prositutke brzo stare ali one koje rađaju koje rade kiretaže, imaju puno muškaraca, makroe.... Ja neću rađati i uvek ću biti gospođica. Ne želim da menjam pol.

Mi smo žestoko zagrebale u blud. Mi smo tolike kamenjarke i to je to.

Ja sam vrlo humana osoba. Dođe mi deda od 60 godina i onda ga ja iskritikujem i ne želim odmah da mu uzmem novac. Kažem mu - Srculence, bolje kupi svojim unicima karamele nego što meni daješ pare. Ali čovek ne može da mi odoli.

foto: Printscreen



Ja se uopšte ne depiliram već nosim dva para debelih čarapa. Imam sise. To je made in Zagreb, predratne sise koje vrede 800 maraka. Prvo skinem haljinu, pa levu sisu, pa desnu sisu i onda skinem brushaletr.

Jednom je došao taksista i kaže mi - Molim te uđi u kola. Ja uđem i on počne da plače kao kiša. I kad je došao do daha kaže - Svaki muškarac ima ženu koju želi. Ali neverovatno, devojko, ja znam da nisi devojka ali da toliko ličiš na ženu iz moje mašte to je neverovatno.

Malo me je ganuo, ali sam bila zabrinuta zbog para. Pokazala sam ganutost al već mi je bilo - Ok isplakao si se pa da idem ja. Ali ne, on je hteo da me još gleda. I onda je izvadio iz novčanika 20-30 maraka i da mi. A ništa radili nismo.

Nisam religiozna u onom obliku koji propagira crkva. Bog je muškarac, oprostiće mi.

O KLEOPATRI

Poznajem Kleopatru. Ona je divno stvorenje. Kleopatra me je vraćala kolima kući. Pored Kalemegdana blizu puta videli smo jednu ženu koja spava. Ona je bila iz Pančeva iz nekog naselja u kom nema ni struje ni vode.

- Šta se ovo dešava?, pitala me Kleopatra.

- Ja nju viđam danima da tu spava.

Mi ženu probudimo i ona je od Kleopatre dobila 1.700 dinara.

DOK JA RAČUNAM ON VEĆ ZAVRŠIO

Ja imam vrlo lošu osobinu za prostitutku - ne volim odrasle muškarce. Moje slabe tačke su dečaci između 16 i 18 godina. Nažalost... Jer oni su veoma siromašni i onda ja na neki način moram da izdržavam - da kupim cigarete, patike, vodim u bioskop.

Komšinice u Gavrila Principa nas obožavaju. Tačno znam koja dobru salatu pravi, koja turšiju, a koja ajvar. Snalazim se.

foto: Printscreen

Za noć imam oko 2-3 komada muškaraca ili 60 santimetara. Od seksa ne mogu da se umorim. Samo što više seksa. S druge strane ja sam veoma komercijalna. zašto bih ja imala 15 mušterija ako ne mogu da ih podnesem.

Posle 2-3 mušterije odem kući i odmaram se. Ja sam sa matematikom malo loša.... Peta mušterija, ja mu puš.m a razmišljam u sebi - prva šljaka 40 dinara, druga 80 dinara, šta ću sve da kupim sutra i on svršio i on kaže:

- Drugarice, prestanite ja sam već završio.

- Jao, izvinite molim vas.

Perverzna jesam ali ne volim grupni seks. Jer ne mogu da se opustim. E, da vam ispričam nešto. Odemo Saki i ja sa mušterijama. Ja joj kažem koliki ovaj moj ima, a ona hvali svog. I onda im kažemo da se oni približe da ih izmere. I mi vidimo oni počeše da se merkaju i spanđali se. I ja i Sanela odosmo.

Sredovečni ljudi dolaze pojadinačno a dečaci dolaze čoporativno i onda nas ispituju. Kad nas upoznaju posle ne možemo da ih izbacimo.

Ja idem u kola i napolju. Ali sobu izbegavam, jer u njoj ne možete izbeći pravi seks. Meni je sasvim dovoljno ono što zaradim na ulici. Side se ne plašim jer koristimo gumice. Od gumica se nikad ne odvajam.

Što se tiče veza sa političarima... Nemojte molim vas da nam stavljate glavu u torbu.

O KAJANJU

Znate, ja se možda samo kajem što nisam imala 20.000 muškaraca. Nije to nimfomanija. Biti prostitutka to je neki fluid. Nije lako čoveku da izvadi četvrtinu ili polovinu plate da ti plati orgazam koji će doživeti za 5 minuta sa tobom. To je za mene uspeh. Ja sam jedna od retkih kurvi koja je uspela da pare i obrne. Meni se kurvanje osladilo.

Kurir.rs/NS plus/Priredio: P.L./Foto: Youtube

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir