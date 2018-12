"Što bih davao silne pare na auto-školu, kad mogu sam da ga naučim da vozi?", pomislio je sigurno ovaj otac iz Virdžinije kada je dao sinu da vežba ispred kuće.

Međutim, njihovi privatni časovi vožnje ekspresno su propali. Trebalo je samo da junior dotera automobil do garaže i tu stane. No, on je pobrkao papučicu kočnice sa gasom, pa se, umesto da stane, zakucao u garažu i totalno demolirao njena vrata.

