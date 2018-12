DVOJE POLICAJCA SA PENDRECIMA MU NE MOGU NIŠTA! Jedva ga izvukli iz auta, a onda im je on POKAZAO SVOG BOGA! (VIDEO)

Šta je tačno Džeri uradio, to nije navedeno uz video koji je objavljen na internetu, ali da je zadao glavobolje policajcima, to su ćete se i sami uveriti.

Naime, kada su mu rekli da napusti svoje vozilo, on je to odbio, pa su pokušali na silu da ga izvuku. Ni to nije išlo lako, pa ga je policajka vukla sa jedne strane, a njen kolega je sa suvozačkog mesta pokušavao da ga izgura. Sve to snimala je njegova žena koja ga je ubeđivala da se urazumi i da se ne opire. Ali, Džeri ne sluša nikog, pa ni nju.

Pošto se nikako nije dao, policajka je pokušala pendrekom da ga smiri, ali jedino što su uspeli je da ga obore na zemlju. Tu je onda nastalo rvanje u kojem se osumnjičeni najbolje snašao, pa je dograbio pendrek, podelio po udarac policijskom paru, uskočio u njihov džip i odmaglio dok su oni bezuspešno pokušavali da ga zaustave.

(Kurir.rs/ Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir