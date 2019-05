Koga svrbi, taj se češe, ali šta da se radi kad ne možeš da dohvatiš mesto svraba? A još kad nemaš nikog u blizini ko bi mogao da ti pomogne i počeše baš tu nezgodnu tačku...



Baš se to desilo ovom biku koji nikako nije mogao da dopre do mesta koje ga je užasno iritiralo. E, pa, on je shvatio da bi to mogao da uspe uz pomoć štapa. Uzeo ga je u zube i fino počešao sva sporne tačke.

Kurir.rs / Foto:Printskrin

Kurir