"Da me nokautiraš jednim udarcem? Nema šanse!", bio je uveren ovaj momak kada se u pabu povela priča među prijateljima o snazi jednog od njih. Ubeđen da je nemoguće da on padne od samo jedne pljuske, on je tražio da to odmah provere.



Stavio je krpu u usta kako bi sačuvao zube, jako zagrizao i namestio se. A onda je usledio kroše od kojeg je odleteo u carstvo snova.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir