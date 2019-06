SKOČI! SKOČI! SKOČI! Masovna podrška za tipa koji nema pojma kako da bućne u bazen (VIDEO)

Čim su zapazili muškarca koji se popeo na dasku za skakanje u bazen, većina ljudi prisutna na bazenu u filipinskom gradu Indang usredsredila se na njega. Ako ni zbog čega drugog, a ono zato što se nameštao da napravi atraktivni skok unazad.



No, jedno su želje, a drugo je stvarnost. S obzirom na to da nikada ranije nije izveo takvu figuru, ovaj tip nije tačno znao ni kako da se namesti, niti je imao hrabrosti za skok. Usledila je masovna podrška i ovacije kako bi se odvažio da konačno skoči, ali kada je to uradio, ispalo je da se propisno obrukao.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

