BUCKO OSRAMOTIO BILDERA: Pokazao da postoji nešto u čemu je snagator nemoćan (VIDEO)

Čim su stali jedan kraj drugog bilo je očigledno da debeljko sa leve strane nema šanse da parira mišićavom tipu sa desne strane. Ipak, bucko je tvrdio da postoji nešto što on može da uradi, a bilder - nema šanse. Naravno da na takvu provokaciju snagator nije mogao da oćuti, pa je pristao da se nadmeće.



Buca je tada zatražio da mu zalepe papirić na leđa, tačno između lopatica. Uz malo truda, on ga je brzo skinuo, a onda zatražio da isto to uradi i njegov suparnik. To je, međutim, ispala nemoguća misija za njega. Koliko god da se trudio i pokušavao, obimni mišići su ga sputavali da dohvati papirče.

