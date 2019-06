Muškarac koji je bio pred kasom u prodavnici naišao je na prozivke trojice momaka koji su komentarisali kako nosi žensku torbu. On im je najpre rekao da nisu u pravu, ali kako su nastavili da ga zezaju, on je rešio da im pokaže koliko greše.



Udario je prvo onog koji je bio najglasniji u vređanju, a kad su njegovi pajtosi krenuli da ga odbrane, on je i njih "složio na pod".

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir