Decu ne treba puštati da se sama igraju pored puta, to je jasno. Međutim, takve stvari se dešavaju, kao i da onda mališani u zanosu istrče na kolovoz.



Situacija koja se dogodila u Vijetnamu prikazuje koliko to može da bude opasno. Vozač, čija je kamera iz automobila sve zabeležila, doživeo je da mu detence izleti na samo nekoliko metara od njega. On je krajnjim naporom naglo skrenuo ka levo i pravim čudom izbegao da naleti na mališana.



Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir