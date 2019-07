Niko ne voli kada ga uhvati radar zbog prebrze vožnje, pa zato, valjda, i postoji vozačka solidarnost u vidu ablendovanja/blicanja svetlima. No, ni to neće zaustaviti kameru koja nemilice "lovi" sve one koji malo više stisnu gas.



Zato je tandem u ovom autu pokušao da pomrsi račune kako policajcima koji sede u automobilu, tako i spravi koju koriste. Oni su se zaustavili tik pored njih, a onda ih nemilice zasuli prahom iz aparata za gašenje požara.

(Kurir.rs / Foto:Printskrin)

