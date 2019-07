RUSKI FAJT NA DRUMU: Vozači se sporečkali, a onda krenuli da izvlače SUZAVAC I PAJSER (VIDEO)

Vrlo malo je potrebno, pa da se vozači iznerviraju, to znate i sami. Neki od njih su spremni i da uđu fizički obračun sa drugim učesnicima u saobraćaju.



Jedna takva ekstremna situacija zabeležena je u Rusiji, gde je vozač forda rešio da sprovede neku svoju "pravdu". On je pretekao drugog vozača, a zatim zaustavio vozilo i krenuo u obračun. Tu se, međutim, prevario jer mu je "žrtva" sasula biber sprej u lice.



Nasilnik se nekako oteturao do svog gepeka, odakle je izvukao pajser i vratio se da još jednom pokuša da "raščisti" stvari. Jedino što je, tako obnevideo, uspeo jeste da zvekne alatkom po suparnikovom vozilu.

