Mačke imaju tvrdoglavost kao svoju karakternu osobinu.



Isteraće ono šta su naumile, koliko god se vi trudili da ih sprečite u tome.



Čak štaviše, što ste vi uporniji u tom sprečavanju one će biti još upornije u isterivanju svoje zamisli.



Prema tome pustite ih da žive svojim mačećim životom, jer će one svoje namere isterati do kraja.



Poput ove mace.

