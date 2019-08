Kada je primetio da su policajci ostavili otključan auto na parkingu, sa sve ključem u kontakt bravi, jedan Englez iz grada Piterboro nije mogao da odoli a da im ne uskoči u auto.



Dok su policajci kupovali krofne on je isparkirao automobil i počeo da se vozika po parkingu što je sve snimao njegov drugar. Pošto ni to nije privuklo pažnju patroli na užini, on je uključio sirenu što je zabavilo sve koji su se tada našli u blizini.



Kurir.rs / Foto: Printscreen

