Bez obzira da li ima iskustva sa skokovima u vodu ili ne, tek ono što je ovaj momak iz Švajcarske odlučio da uradi graniči se sa suludim. On je tvrdio da će uspeti da se zaleti i da sa ulice skoči pravo u reku. Možda to i ne bi bilo strašno da se između ulice i vode nije nalazi dok širine 5-6 metara, kao i da je visina sa koje skače slična.



No, on je bio uveren da to može da izvede. Evo, kako je to izgledalo.



(V.P.-Z.N.)

