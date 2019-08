ZGRABIO POLUMRTVU KOZU I KRENUO SA VEŠTAČKIM DISANJEM! Požrtvovanost ovog pastira vraća nadu u ljudskost! (VIDEO)

Potez jednog pastira sa Jamajke oduševio je mnoge koji videli snimak njegovog spasavanja jedne koze iz njegovog stada.



Naime, dok je vraćalo životinje sa ispaše jednoj od njih se upetljao konopac oko vrata, pa je ostala bez vazduha. Pala je, a druge životinje su nastavile da je vuku po putu. Dok je čobanin to primetio i izbavio je od konopca, koza već nije davala znake života. Međutim, on nije odustajao. Počeo je da joj daje veštačko disanje usta na usta, a zatim i masažu srca. Nastavio je to da radi sve dok se životinja nije prenula, ponovo zameketala i stala na svoje noge.

