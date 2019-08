DAVID ĐETA IZ LESKOVCA TVRDI DA MU JE DEJVID GETA BRAT: Majka je to godinama krila!

Svetska muzička scena uskoro bi mogla da dobije neočekivanu novu veliku zvezdu, i to upravo sa ovog podneblja! Njen menadžer da je u pitanju ni manje ni više nego polubrat najpoznatijeg muzičkog producenta našeg vremena i popularnog di-džeja Dejvida Gete! Na beogradskim ulicama ovih dana može da se sretne estradni menadžer iz Plužina, koji se predstavlja kao Špiro Bratina, sa svojim klijentom, di-džejem Davidom Đorđevićem, odnosno Davidom Đetom (DJetom), kako mu glasi umetničko ime. Oni su napravili pravu pometnju među fanovima francuskog DJ superstara koji su bili uvereni da razgovaraju sa, ni manje ni više, Dejvidom Getom glavom i bradom!

Dvojica neobičnih likova intenzivno rade na promociji zvezde u usponu, a imaju i plan kako će da spoje Leskovčanina sa jednom od najvećih svetskih zvezda, upravo na ovogodišnjem Sea Dance festivalu koji počinje za nešto više od nedelju dana na budvanskoj rivijeri. "Zakupili smo hotel gdje će ovog leta biti i Dejvid Geta, koji zasad ni ne zna da će da upozna brata po materi!", siguran je Bratina koji kaže da je njegov klijent Đeta svog brata već video, i to na Tibetu, kada mu se, prilikom meditacije, javila vizija Dejvida Gete koji mu se obratio.

"Dva dana i noći ti je naš David meditira' u oni manastir! I kad se baš dao u to onako od sveg srca, samo ti se odjednom ispred njega pojavi Dejvid Geta i reče mu: 'Brate!' On je tad znao sve i momentalno krenuo na put do kuće da mu mati reče sve što krije!" Ovim rečima nam ovu neobičnu ispovest priča menadžer od Davida Đete. "Kad se ovi munja vratio sa Tibeta, odmah je poša' do majke da mu reče što je istina. Nema ti taj poligraf koji može sakriti tu istinu od ovog ovdje. Sve mu je potvrdila i kroz plač priznala da je njegov pravi otac jedan lepuškast Francuz sa kojim provela noć kada je bila na letovanju u Budvi ’71. godine. Kako je on u tom trenutku imao sina Dejvida i majka je iz sentimentalnih razloga dala ime svom sinu David, a otac nikad nije saznao da je dobio još jednog sina, jer nijesu ostali u kontaktu. I tako se rodi naš Đeta kojem je uspeh zapisan u zvijezdama.“ objašnjava Bratina ovu neobičnu porodičnu storiju.

Zanimljivo je da se i Đeta u svojoj karijeri okušao kao di-džej, ali da je tu svoju ljubav uvek doživljavao kao hobi, ne znajući kakav se talenat krije već u samoj genetici. Trenutno, zainteresovani promoteri do ove nove muzičke zvezde mogu doći putem kontakta njegovog buking agenta koji je istaknut na Đetinom Instagram nalogu.

"Kad se konačno sretnu na Sea Dance, kad si budu rekli 'Đe si brate moj', e tad krećemo u zajednički pohod na cijeli svijet! Prvo turneja po Australiji, pa u Njemačku, Cirih, Rožaje, svuda mili! A i ako Geta hoće malo da se odmori od napornog rasporeda uvek Đeta može da ga zameni, đe će dobiti pravu pomoć no od brata. Što kaže ona pjesma od brata mu: vorld iz majn! To jest, naš je. I brat, i svijet!", objašnjava za kraj Špiro Bratina.

