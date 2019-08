Deca vole da oponašaju starije. To je normalno i na to smo se navikli.



Ali poznato vam je da deca ukoliko se nađu u blizini životinja, pokušavaju da imitiraju i njih.



I to nam je prihvatljivo.



Jedino što problem može biti radnja koju obavlja životinja.



Kao u slučaju dečaka i gusaka sa snimka.

