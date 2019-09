ZAPALIO SE NA VRHU VISOKE PALME! Čitavo drvo se u trenu pretvorilo u buktinju! (VIDEO)

Kresanje grančica na palmi u dvorištu za junaka ovog snimka pretvorio se u pravu noćnu moru.



Pošto je završio sa uklanjanjem manjih grana, on je krenuo da seče stablo uz pomoć motorne testere. On velikog trenja drvo je počelo da se pali, pa je ovaj čovek brzo bacio zapaljene komade ka dole, ali nije uspeo da izbegne i opekotina. No, to nije bio kraj njegovim nevoljama. Vatra je u samo nekoliko sekundi zahvatila stablo, munjevito počela da se penje ka gore i za tren oka bila nadomak baksuznog drvoseče.



Iako se na snimku to ne vidi, u komentaru koji je objavljen uz ovaj snimak piše da je čovek uspeo da siđe i spase se.



(V.P.-Z.N.)

Kurir