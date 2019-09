Ovaj lavabo je zaista neverovatan izum.

Kad kročite u kupatilo i pustite vodu na slavini, on se stvori ispred vas, a kad zavrnete slavinu, on nestane.



Sigurno do sada niste imali prilike da ga vidite, ali nemojte se iznenaditi ako se za koju godinu pojavi u nekom prodajnom salonu kod nas.

Kurir.tv

Kurir