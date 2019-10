Životinje nas često iznenade svojim postupcima.



Kako one domaće, još više one divlje, od kojih ne očekujemo izlivanje nežnosti i pokazivanje emocija, jer nisu naučile na to pošto su nastanjene daleko od ljudi.



Međutim i one su živa bića koja imaju osećanja i potrebu da im neko pokaže malo nežnosti.



Najnoviji snimak nam prikazuje ribu koja je na dnu okeana sama prišla roniocu da je mazi.

Njena reakcija je potpuno neverovatna.

Kurir.tv

Kurir