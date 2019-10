Svakodnevni železnički prevoz u Bangladešu izgleda kao da je to poslednji polazak voza koji niko ne želi da propusti. Ne samo da se vagoni i sav ostali prostor unutra ispuni do poslednjeg mesta, već se putnici penju i na lokomotivu i krov kompozicije.



Tako načičkani oni se voze do sledećeg mesta, a primetno je da pojedini od njih bez straha šetaju po krovovima.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

