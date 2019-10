"Sklonite se! U žbunju je zmija otrovnica!", da vam neko saopšti takvu informaciju, nema sumnje da biste pobegli što dalje od opasnog mesta. Možda vam u takvoj situaciji čak ne bi bilo čudno ni to što se junak angažovao da izvuče zmiju golim rukama, kao što je to bio slučaj sa dedom na ovom snimku.



I dok su svi zapanjeno pratili kako on neustrašivo izvlači gmizavca, strahujući da li će ga otrovnica ujesti, on je jednim potezom pokazao da ih je sve nasamario.



(Kurir.rs / V.P.-Z.N.)

