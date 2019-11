TATA TI SI NAJBOLJI! Prelep prizor - tata peva i hrani bebu, a ona uživa! (VIDEO)

Roditeljstvo je divna stvar, a ovaj tata je dokaz za to. Sve što radi sa svojom bebom, radi sa uživanjem, pa je tako i od hranjenja napravio poseban trenutak.



Beba od nepunih godinu dana sedi u svojoj stolici, tata je hrani i peva pesmu "Hello" Lajonela RIčija. Osim što ima zavidne vokalne sposobnosti, on je i prilagodio tekst pesme datoj situaciji pa tako počinje rečima: " Želeo si užinu i ja sam rekao: U redu.."



Najbitnije od svega jeste to koliko beba uživa u hrani i pesmi svog tate. Ne kaže se za džabe: Srećni roditelji - srećno dete.

(Kurir.rs / Foto:Printskrin)

