Rađaju se iskrena prijateljstva među različitim vrstama životinjama, u to smo se mnogo puta uverili.



Nekad se i one koje važe za ljute neprijatelje toliko zbliže da to izgleda potpuno neverovatno.



Ovo prijateljstvo je takođe posebno na jedan svoj način.



Pogledajte kakvom ljubavlju vezuje jednog psa i kobilu.

Kurir.tv

Kurir