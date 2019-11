DŽIP POLETEO KA PRAVO KA PEŠAKU! Nije imao kud da beži, ali je pukom srećom ostao živ! (VIDEO)

Da nije saobraćajnih znakova mnogi životi u saobraćaju bili bi ugroženi, to čak i deca znaju. Međutim, da jedan znak bukvalno može nekome da spase glavu, u to ćete se uveriti posle ovog snimka. Na raskrsnici u beloruskom gradu Mogiljev došlo je do sudara dačije i audija, nakon čega je ovaj drugi automobil poleteo ka pešaku koji je čekao na pešačkom prelazu. Čovek nije imao vremena da reaguje i delovalo je da će ga ogromno vozilo spljeskati, ali je audi naleteo na stub saobraćajnog znaka, odnosno semafora, i zaustavio se na samo dva metra od pešaka.

(Kurir.rs / Foto:Printskrin)

