UJEO ME JE PAS! PLATI MI 7.500 DINARA! Snimak bezbednosne kamere otkrio da se tu desilo nešto SASVIM DRUGO! (VIDEO)

Iako odavno važi novinarsko pravilo da nije vest kada pas ujede čoveka, ovaj događaj u kineskom gradu Jinčou u oblasti Sečuan zaslužio da se pojavi u medijima. Mladića, koji je prešao kolovoz i krenuo ka trotoaru, napao je pas kojeg je na povocu držala starija gospođa. Barem je on tvrdio da se to desilo i pokazivao ženi krvavu šaku. Pošto je ona bila okrenuta i nije videla šta se stvarno zbilo, poverovala je u tu priču. Međutim, snimak i policijska istraga pokazali su da se radi o prevarantu. Na klipu se jasno vidi da se mladić zaleteo u psa, odglumio da ga je ovaj napao, a ruku je rasekao žicom koju je imao pri sebi. Kasnije je otišao do svoje tetke i tražio 500 juana za medicinske troškove, što je nešto više od 7.500 dinara.

Kurir.rs / V.P.-Z.N.

Kurir