DRPIO SOK U RADNJI, PA NALETEO NA ZAKLJUČANA VRATA! Počeo da divlja i razbija, samo piće ne ispušta! (VIDEO)

Neko nije sav svoj kada je gladan, a 49-ogodišnji Gabrijel iz mestašceta Mulberi na Floridi je takav kad je žedan. On je ušao u obližnju prodavnicu, otišao do flaša pepsi kole i zgrabio jednu od njih. Nije ni pomislio da je odnese do kase, već se uputio pravo ka izlaznim vratima. Međutim, kako je prodavačica ukapirala šta će se destiti, ona je aktivirala dugme koje je zaključalo vrata. Žedni Gabrijel nije mogao napolje, ali ni toga nije osvestilo da bi trebalo da plati uzetu robu. Gurao je i udarao po vratima, ali ona nisu popuštala, svađao se sa prodavačicom i pretio joj, ali i dalje nije mogao da izađe. Pošto žena nije htela da mu otvori vrata, Gabrijel je na kraju uzeo aparat za gašenje požara i počeo da udara njime po staklu ne bi li ga razbio. Pošto je videla sa kakvim ludakom ima posla, prodavačica je otvorila vrata i pustila ga, a on je, naravno, odneo flašicu toliko željenog osvežavajućeg pića. Policija je ubrzo pronašla Gabrijela dva bloka dalje od radnje, kako uživa u ukradenom pepsiju. Kada su ga pitali da li zna šta će se sada desiti, on je mirno odgovorio: „Pretpostavljam". Tada je uhapšen i odveden u pritvor.

(V.P.-Z.N.)

Kurir