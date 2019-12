NALETEO NA STENU, ALI TO NIJE NAJGORE ŠTO SE DESILO! Da li je moguće da su ovom liku dali volan u ruke?! (VIDEO)

Vozač iz Milersburga u američkoj državi Misuri definitivno je "operisan" od upravljanja vozilima, ali, kao što se da videti iz snimka, on to ipak radi. Kamera sa benzinske pumpe snimila ga je kako skreće sa puta i naleće direktno na ogromni kamen. Umesto da tog momenta stane, on je nastavio da vozi, iako mu je prednji levi točak blokirao. Ni to što se automobil mučio dok je gurao stenu, ni to što je pozadi počeo da izbacuje veliku količinu dima, njemu nije "upalilo lampicu" u glavi da treba da stane. Tek kada je doterao do pumpe izašao je da pogleda šta se to dešava sa njegovim vozilom i onda video kamenčinu koja mu je prilično oštetila prednji deo automobila.

(V.P.-Z.N.)

Kurir