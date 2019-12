OVA LJUBAV ĆE VAS OČARATI! Najveća maza među konjima obožava svoju vlasnicu, i koristi je kao jastuk za dremku! (VIDEO)

Nisu samo psi i mačke zaduženi za maženje i uzajamnu ljubav sa vlasnicima, ne biste verovali koliko ljubavi može da vam pruži konj. Ova očaravajuća scena nastala je u oblasti Herefordšir u Engleskoj, a glavni junaci su konj Džimi i njegova vlasnica Lisa.

-Jutros sam bila u polju, i videla Džima kako drema, što on često radi. Uzela sam svoju kafu, sela pored njega, češljala ga i milovala, a on je počeo da se oslanja na mene, da bi me na kraju gurnuo unazad, sve dok nisam postala njegov ljudski jastuk. - rekla je Lisa Braun.

