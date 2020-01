ULEPŠAĆE VAM DAN! Slavljenik prekinuo rođendansku pesmu, slatko ćete se nasmejati kada vidite zašto! (VIDEO)

Deca su ukras sveta! Oni mogu da ulepšaju i nateži dan, popravljaju raspoloženje i bude ljubav, nežnost i pažnju. Ovaj trogodišnji dečak će vam sigurno ulepšati dan i izmamiti osmeh na lice. Njegovo rođendansko slavlje moralo je biti prekinuto kada je on to naredio. Razlog je bio kašalj. Njegovi drugari su počeli da pevaju rođendansku pesmu, ali se slavljenik zakašljao, nije bio zadovoljan što mu je to uništilo trenutak, pa je zaustavio pesmu, lepo se iskašljao, a onda gostima dao znak da mogu da nastave.

(V.P.-B.D.)

Kurir