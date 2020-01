LAŽNI DOSTAVLJAČ PICE! Ukrao pakete ispred kuće, snimile ga kamere, obrukao se za ceo život, a unutra ŠAMPON! (VIDEO)

U gradu Aleksandriji u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, krajem decembra dogodila se ova bizarna krađa. Vozač kompanije Dordaš bio je na putu da isporuči picu, a onda je ugledao jednu kuću i pakete ispred nje, koji su čekali vlasnika. Dostavljač je stao, uzeo picu, došao do vrata, ali pošto mu se učinilo da nikoga nije bilo, pokupio je pakete i picu i krenuo ka automobilu. Tada se na interfonu začuo muški glas koji govori: -Hej, vraćaj to nazad! Ali mladić se nije osvrtao. Zatim se odvezao dalje ulicom da bi zaista dostavio picu na pravu adresu. Snimak se proširio internetom, policija istažuje ovu krađu, a sve to zbog šampona i regeneratora koji su bili u paketu ispred kuće.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen

Kurir