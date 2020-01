NAJEMOTIVNIJI TRENUTAK! Devojčica koja je rođena gluva prvi put čuje glas svoje mame i ciči od uzbuđenja! (VIDEO)

Predivna beba po imenu Georgina Adison stara 4 meseca, rođena je gluva. Kada su lekari to otkrili, njeni roditelji na sve načine pokušali su da otkriju problem i nađu najbolje i najbrže rešenje. Na sreću, došli su do saznanja da devojčica može da čuje uz pomoć slušnog aparata. Na snimku se vidi trenutak kada je Georgina prvi put čula glas svoje mame. Mama joj se obraća: -Kaži zdravo svima! Devojčica uzbuđeno počinje da ciči i ispušta glasove, a mama joj gotovi: -To je veoma glasno zdravo! Ovaj neverovatan trenutak prepun emocija ulepšaće i vaš dan.

